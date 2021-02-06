Видео, как панда катается с горки в Московском зоопарке, появилось в Сети

Большая панда в Московском зоопарке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Московского зоопарка поделились с пользователями Сети очень позитивным видео, на котором одна из двух обитающих в столичном зверинце гигантских панд катается с горки.

Забавный черно-белый бамбуковый мишка сам придумал себе развлечение в заснеженном вольере. На кадрах видно, как панда подчас неуклюже взбирается на импровизированную горку, съезжает оттуда на спине, весело кувыркается в снегу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, парочку больших панд, которых также называют бамбуковыми медведями, привезли из Китая в российскую столицу весной 2019 года, мишкам тогда было всего по два года.

К слову, зимние забавы этих уникальных питомцев Московского зоопарка довольно разнообразны. Например, в декабре для них слепили снеговика, и панды с увлечением знакомились со своим новым «соседом».

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Директор московского зоопарка Светлана Акулова, рассказала «Комсомолке», что несколько лет вела переговоры с китайскими коллегами, чтобы получить этих экзотических питомцев (подробности).