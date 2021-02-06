Прививка от аллергии на кошек появится в России в 2023 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента рассказал, что уже в 2023 году в России начнут прививать от аллергии на кошек.

По словам ученого, в 2021 году они планируют скомпоновать вакцину, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. Осенью этого года молекула будет готова, в марте 2022 года будут данные о безопасности и летом ученые могут начать прививать добровольцев исследования, сообщил Валента РИА Новости.

"С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения", - сказал профессор, отметив, что регистрация препаратов в России происходит быстрее, чем в ЕС.

Он отметил, что эта прививка будет также эффективна при гепатите В.

Ученый рассказал, что это будет лучшим решением для всех, кто испытывает аллергическую реакцию на кошек. Вакцинация будет проходить в 5 этапов, а после нужно будет сделать еще одну прививку через полгода для закрепления иммунного ответа.

Ученый также рассказал о разработке вакцины от аллергии на березовую пыльцу, которая может появиться уже в 2022 году.