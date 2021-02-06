На Украине объяснили нехватку электроэнергии "вмешательством Москвы". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что в дефиците электроэнергии на Украине "виновата Россия". Он отметил, что "наблюдаются попытки Москвы задействовать энергетические рычаги влияния" на Киев.

"Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину", - прокомментировал он ситуацию для издания "Главред".

Он отметил, что проблема дефицита угля возникла из-за отсутствие контроля над запасами топлива со стороны властей, а также из-за умышленных действий игроков рынка.

Гончар считает, что решить проблему можно путем закупок у Белоруссии или России, но такой метод заставляет покупать электроэнергию у "страны-агрессора".

На данный момент "апокалиптических прогнозов" нет, однако в будущем определенные проблемы возможны, считает Гончар.

"И хорошо, что заранее сообщается о дефиците угля — теперь потребители будут готовы к внештатным ситуациям", - заключил Гончар.

Ранее Украина обратилась к Белоруссии с экстренной просьбой о поставке электричества из-за аварий на двух электростанциях. 2 и 3 февраля произошел пожар на подстанции энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС.

Кроме того, 1 февраля 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Мощность поставок на сегодняшний день составляет 200 МВт.

Отметим, что на фоне ситуации в Донбассе отношения России и Украины ухудшились. Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а также приняли заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". В свою очередь Кремль все обвинения Украины отрицает, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта.