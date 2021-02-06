В ВОЗ отметили снижение темпов распространения СOVID-19 в мире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен отметила, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются.

"Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов в ряде стран", — отметила она на брифинге.

По словам эксперта, этого удалось добиться прежде всего благодаря вакцинации.

Керкховен призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать следить за соблюдением эпидемиологических мер.

Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. Он отметил, что количество людей, имеющих иммунитет, выросло.

При этом Александр Мясников предположил, что следующая волна инфекции будет летом. Это связано с волнообразным процессом движения самой эпидемии. Он подчеркнул, что вакцинация должна производиться сейчас.