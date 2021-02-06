Американец проглотил во сне наушник AirPods. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американец Брэдфорд Готье проглотил во сне наушник AirPods и чуть не задохнулся.

38-летний житель Массачусетса обратился в больницу после того, как у него началась рвота, когда он пытался выпить стакан воды ночью. Также он пожаловался на затрудненное дыхание, однако связал это с усталостью из-за уборки снега.

Чуть позже Готье обнаружил пропажу одного из своих беспроводных наушников AirPods. Мужчина часто ложился спать с ними слушая музыку. Родные пошутили, что Брэдфорд мог проглотить один из них, пишет Daily Mail.

Вскоре мужчине стало еще хуже и он вновь обратился за медицинской помощью. Врачи предположили, что Готье отравился, но после рентгена стало понятно, что причина в застрявшем в пищеводе наушнике. Врачи экстренно провели операцию. Брэдфорд отметил, что встроенный микрофон испортился, но сам наушник звучит, как и раньше.