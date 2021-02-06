Эксперт рассказал, как мошенники узнают о балансе карт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин рассказал, как мошенники могут узнать баланс на чужой карте.

«По нашим данным, проблемы, связанные с недостаточной авторизацией, мы встречали в каждом третьем приложении (31%), а годом ранее — в 63% банковских приложений. Часто эти уязвимости приводят к тому, что злоумышленник может узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать шаблоны операций или предыдущие переводы», — рассказал он РИА «Новости».

Бабин предостерег, что уязвимым местом может оказаться не только приложение банка, но и само программное обеспечение, разработанное финансовой организацией.

Ранее стало известно, что МВД собирается разработать сервис распознающий номера мошенников. Ведомство планирует потратить на его разработку 63 миллиона рублей. Это связано с тем, что в прошлом году из-за телефонных мошенников граждане страны в общей сложности потеряли свыше 150 миллиардов рублей. Эксперты отметили инициативу, но предупредили, что таким образом контакты пользователей могут оказаться в свободном доступе.