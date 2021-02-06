В России за последние сутки выявлено 16 627 новых случаев коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за последние сутки выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. 10,9% заразившихся не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб.

Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек.

Всего за время пандемии в стране коронавирусной инфекцией заразилось 3 951 233 человек. Жертвами болезни стали 76 229 россиян.

Справиться с инфекцией смогли 3 436 326 граждан страны. Специалисты провели свыше ста миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Ранее инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. Он спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом в РФ, подчеркнув, что количество людей, имеющих иммунитет, выросло.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что следующая волна коронавируса придет летом. Это связано с волнообразным процессом движения самой эпидемии.