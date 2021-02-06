Жириновский предложил выдвинуть создателей российских вакцин от коронавируса на Нобелевскую премию

Жириновский считает, что создателей трех российских вакцин нужно выдвинуть на Нобелевскую премию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что разработчики российских вакцин должны быть выдвинуты на Нобелевскую премию мира.

"Вернемся к ученым, которые создали вакцину "Спутник V". Будут ли они награждены на национальном уровне? Может быть, это не только национальная победа, а общемировая", - задался вопросом политик в разговоре с ведущим Валентином Алфимовым.

Он подчеркнул, что нужно обратиться в Нобелевский комитет по присуждению премий в области медицины, для вручения ученым почетной награды за неоценимый вклад в здравоохранение.

"Если мало будет шансов на присуждение, то обязательно государственную премию 2021 года, которая присуждается и награждаются 12 июня в Кремле каждый год, в День России. Обязательно. Потому что это эпохальное событие", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что до начала пандемии никто не говорил о ученых, занимающихся разработкой вакцин.

Лидер ЛДПР также рассказал, что 10 лет назад внес свой вклад в российскую вирусологию. Парламентарий помог с уплатой долгов за электроэнергию центру имени Гамалеи.