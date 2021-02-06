ВС Украины впервые с июля обстреляли ДНР из 122-мм орудий

ВС Украины обстреляли окраины Донецка из 12 атрснарядов калибром 122 мм и БМП. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВС Украины обстреляли окраины Донецка из 12 артснарядов калибром 122 мм и БМП. Такие снаряды в последний раз были применены после вступления в силу дополнительных мер по контролю за перемирием 9 июля 2020 года, сообщили в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Огонь велся со стороны Красногоровки в направлении посёлка Старомихайловка. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Донецке приняли важный документ - доктрину «Русский Донбасс».

ДНР провозгласила себя 7 апреля 2014 года в пределах Донецкой области Украины. Территория, на которую претендует ДНР, входит в состав Украины и контролируется Киевом. Согласно постановлению Верховной Рады Украины, ДНР считается временно оккупированной территорией.