Россия готова вакцинировать от COVID-19 всех желающих до июня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что всех желающих могут привить в России до июня.

"Знаете, безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят", — заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 1".

По мнению Дмитриева, россияне получили огромную привилегию, так как в других странах вакцинация запланирована только на осень.

"На иностранные рынки поставляется ну очень небольшие количества пока. И, в том числе, мы активно запускаем и, в том числе, поставляем с зарубежных площадок РФПИ", — добавил он, говоря о поставках российской вакцины за рубеж.

Напомним, что вакцина, созданная центром имени Гамалеи, "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года и стала первым в мире препаратом для профилактики коронавирусной инфекции.