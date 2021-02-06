Канцлер Австрии призвал не связывать проект «Северный поток-2» с делом Навального.Фото: Наталия Федосенко/ТАСС.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не связывать проект "Северный поток - 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального. Он отметил, что в этом вопросе Вена солидарна с Берлином.

"Я приветствую, что германское правительство продолжает поддерживать "Северный поток - 2", - сказал он в интервью изданию Welt am Sonntag.

Канцлер отметил, что трубопровод - это проект, который отвечает интересам Европы.

"Я не считаю, что реакцию на действия против оппозиционера Навального нужно увязывать со строительством "Северного потока - 2". Тот, кто думает, что новый трубопровод отвечает интересам только России, ошибается", - подчеркнул Курц.

Он отметил, что от реализации проекта газопровода выиграют многие европейские страны в том числе Австрия и Германия. Канцлер выразил мнение, что ЕС не следует идти против "Северного потока - 2".

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг также отмечал, что газопровод и дело блогера никак не связаны, поэтому нельзя использовать санкции против проекта, чтобы повлиять на дело Навального.