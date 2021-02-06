В МИД Украины выразили солидарность с высланными из России дипломатами

В Киеве считают, что "решение РФ противоречит Венской конвенции". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами ФРГ, Польши и Швеции, которых выслали из России за участие в незаконных акциях протеста.

"Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

В Киеве считают, что "решение России противоречит Венской конвенции".

Ранее МИД РФ сообщил, что три европейских дипломата объявлены персонами нон грата за участие в несанкционированных акциях сторонников Алексея Навального. Сотрудники генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве были высланы из России. В Москве такие действия диппредставителей расценили как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

Напомним, незаконные протестные акции прошли в российских городах 23 и 31 января. Власти неоднократно предупреждали организаторов несанкционированных митингов об опасности массовых мероприятий в период пандемии.