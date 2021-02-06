Рогозин опубликовал снимок из космоса надвигающегося на Москву циклона. Фото: телеграм-канал Рогозина.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своей социальной сети снимок из космоса надвигающегося на Москву сильнейшего циклона.

"На снимке с нашего спутника "Метеор-М" (аппаратура МСУ-МР) видно, что на столичный регион надвигается арктический циклон. Он принесет сильные морозы" - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильных морозах. 9 и 10 февраля обещают быть самыми холодными за всю зиму. Ночная температура будет порядка -22 ...- 25 градусов, по области градусник термометра опустится до -27 градусов, а в пониженных местах рельефа может быть и до -30. Синоптик отметила, что в ближайшие дни температура будет на 10-11 градусов ниже нормы.

По предварительным прогнозам синоптиков, потепление в столичном регионе наступит только после 14-15 февраля.