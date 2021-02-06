Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим научным прорывом со времен СССР

Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим прорывом со времен СССР. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство Bloomberg оценило разработку российских ученых. В статье издания отмечено, что Россия совершила самых значимый научный прорыв с советских времен, представив миру вакцину против коронавируса.

Издание приводит слова директора консалтинговой компании Control Risks Оксаны Антоненко, которая отмечает успех российского препарата в борьбе с пандемией. Она выразила мнение, что созданная вакцина может усилить геополитическое влияние Москвы.

Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V", показавшие эффективность на более чем 90%.

Bloomberg пишет, что после появления российской вакцины многие страны "выстроились в очередь" в качестве потенциальных заказчиков.

Напомним, что "Спутник V" был разработан и зарегистрирован центром имени Гамалеи летом 2020 года. После заявления Владимира Путина, свыше 27 стран выразили готовность приобрести прививку. В данный момент 19 государств уже одобрили "Спутник V" для использования на своих территориях.