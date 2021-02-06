Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим научным прорывом со времен СССР

Созданная вакцина может усилить геополитическое влияние Москвы
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим прорывом со времен СССР.

Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим прорывом со времен СССР.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство Bloomberg оценило разработку российских ученых. В статье издания отмечено, что Россия совершила самых значимый научный прорыв с советских времен, представив миру вакцину против коронавируса.

Издание приводит слова директора консалтинговой компании Control Risks Оксаны Антоненко, которая отмечает успех российского препарата в борьбе с пандемией. Она выразила мнение, что созданная вакцина может усилить геополитическое влияние Москвы.

Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V", показавшие эффективность на более чем 90%.

Bloomberg пишет, что после появления российской вакцины многие страны "выстроились в очередь" в качестве потенциальных заказчиков.

Напомним, что "Спутник V" был разработан и зарегистрирован центром имени Гамалеи летом 2020 года. После заявления Владимира Путина, свыше 27 стран выразили готовность приобрести прививку. В данный момент 19 государств уже одобрили "Спутник V" для использования на своих территориях.

Распространение коронавируса в мире