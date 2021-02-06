В центре Гамалеи разрабатывают технологию изменения вакцины на случай мутации COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В НИЦ им. Гамалеи заявили, что разрабатывают технологию быстрого создания новой вакцины от коронавируса на случай его мутаций.

"В институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться", - сказал директор разработавшего вакцину "Спутник V" центра Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-1", фрагмент которого был показан в эфире телеканала в пятницу.

Гинцбург заверил, что российские специалисты готовы к новой работе в случае изменения инфекции.

Ранее Александр Гинцбург заявлял, что вакцина "Спутник V", разработанная его центром, готова противостоять "любой дозе коронавирусной инфекции".

Специалист центра им. Гамалеи Федор Лисицын также заверил, что ни один из обнаруженных на данный момент штаммов коронавируса не влияет на эффективность существующих препаратов.

Напомним, "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

Ранее журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований прививки, которые показали ее эффективность на более чем 90%.