Экс-президент Армении заявил, что Навального и Пашиняна объединяет практически все

Роберт Кочарян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что действующего армянского премьер-министра Никола Пашиняна и Алексея Навального объединяет практически все, особенно технологии и прошлое.

По его словам, у этих двух людей «очень много общего». В особенности он отметил «отсутствие опыта, и нахрапистость», а также «талант манипулировать людьми».

«Это на самом деле талант – люди, которые могут создавать хаос и чувствуют себя достаточно комфортно в этой ситуации», - приводит Sputnik Армения слова Кочаряна.

Как полагает экс-глава Армении, появление таких людей является антисистемным трендом, который подпитан рассредоточением информации через интернет, а также социальные сети.

«Все это идет вразрез с мышлением государственным и в целом с представлениями государствообразующего начала. В России это начало, кстати, гораздо сильнее», - отметил политик.