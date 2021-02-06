Мясников назвал лекарство, которое стоит убрать из домашней аптечки

Мясников предупредил об опасности "таблеток под язык". Фото: Александр Щербак/ТАСС.

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о лекарстве, которое стоит убрать из домашней аптечки.

Он предупредил об опасности "таблеток под язык" для резкого снижения давления.

"У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления", — заявил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что такие лекарство очень опасны для самостоятельного применения. Их прием может вызвать инфаркт, инсульт и острую почечную недостаточность.

Александр Мясников пояснил, что критическое состояние может наступить именно из-за резкого снижения давления.

Врач отметил, что такие препараты запрещены во всем мире для домашнего пользования и настоятельно рекомендовал исключить их применение.

Ранее доктор назвал лекарства, которыми опасно снимать боль. В этом списке оказался ибупрофен и диклофенак.