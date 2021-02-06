Пожар в поселке Мосрентген: погибло два человека

Пожар в поселке Мосрентген Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 6 февраля, произошел пожар в жилом доме в поселке Мосрентген. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщили в следственном комитете России.

Как уточнили в СК, при пожаре погибли двое детей, возбуждено уголовное дело.

В МЧС сообщили, что возгорание произошло в 13.44. по адресу Мосрентген д.31. Горела одна из квартир на втором этаже на общей площади около 25 квадратных метров, а также балконы с 3 по 9 этажи.

В 14:23 пожар в квартире был ликвидирован, в 15:04 открытое горение на балконах также было ликвидировано. В ходе работ по ликвидации пожара спасено пять человек. Пострадали 14 человек.

Напомним, накануне один человек пострадал при пожаре в Москве в Тушино. Огонь возник в Походном проезде на территории промзоны загорелся топливозаправщик. Пламя перекинулось на одноэтажную хозпостройку. Был объявлен третий уровень сложности из пяти.