Прокурор по делу Навального получила государственную защиту Фото: REUTERS

Прокурору Екатерине Фроловой, которая поддерживает обвинение в деле Алексея Навального, находится под государственной защитой.

«Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана", - приводит «Интерфакс» сообщение информированного источника

Как уточняется, в отношении прокурора были приняты меры защиты. Так, она появилась в сопровождении охранников на заседании суда 2 февраля, когда рассматривался вопрос об замене условного осуждения на реальный по делу «Ив Роше», а также на заседании суда 5 февраля, где Фролова поддерживала обвинение в отношении блогера по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее суд вынес решение по замене условного срока Навального на реальный. Согласно решению суда, блогер был приговорен к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше». Однако сидеть, с учетом уже отбытого наказания в виде домашнего ареста, он будет только 2,5 года. Что касается второго дела, то прокурор попросил отложить заседание по причине окончания рабочего дня. Следующее заседание состоится через неделю - в пятницу, 12 февраля.