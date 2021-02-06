Вирусолог рассказала об особенности третьей волны коронавируса в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующая третья волна пандемии коронавирусной инфекции в России будет иметь свои особенности, которые связаны с мутацией COVID-19. Об этом рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Как отметил эксперт, вторая волна еще не прекратилась, однако очевидно, что идет на спад. Он обратил внимание на то, что наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, эта тенденция продолжится и в ближайшие месяцы, но не исключено возникновение третьей волны.

Специалист отметил, что в случае проникновения в Россию новых штаммов, таких как британский, южноафриканский и бразильский, может происходить гораздо быстрее.

«Если они к нам попадут, то третья волна возможна», - уточнил Нетесов в комментарии Ura.ru