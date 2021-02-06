Мьянма зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Мьянма стала 21-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V" Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована в Мьянме. Об этом сообщил разработчик препарата Российский фонд прямых инвестиций.

«Мьянма стала 21-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V"», - говорится в сообщении производителя препарата, опубликованной на странице в Twitter в субботу, 6 февраля.

Напомним, днем ранее, 5 февраля, сало известно, что Ливан одобрил использование вакцины «Спутник V», российский препарат также зарегистрировали и в Сербии. Незадолго до этого Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что в скором времени российская вакцина пройдет регистрацию в Евросоюзе.

Ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet оценил эффективность российской вакцины «Спутника V». Эксперты выяснили, что препарат эффективен на 91,6 процент. В ходе эксперимента антитела выработались более чем у 98 процентов добровольцев, и у 100 процентов появился клеточный иммунный ответ.