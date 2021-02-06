Глеб Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира по лыжам в Швеции

Глеб Ретивых - второй на Кубке мира в Швеции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В шведском Ульрисехаменне завершился первый день этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмены бились за победу в личном спринте. В финальную шестерку пробились два русских лыжника - Сергей Устюгов и Глеб Ретивых.

С первых метров дистанции в лидеры вышел Сергей Устюгов. Он только-только вернулся в сборную России после того, как восстановил форму. В конце прошлого года Устюгов, некогда один из лидеров сборной, заболел коронавирусом. Но последствия оказались слишком тяжелы. И на финише Устюгов не выдержал напора - его обогнали соперники. А вот Глеб Ретивых, который всю дистанцию держался в общей группе, в итоге занял второе место. А Устюгов - стал шестым.

Победу же одержал швед Оскар Свенссон. Ретивых уступил ему всего 0,4 секунды. Третья позиция - за итальянцев Федерико Пеллегрино. На этот этап Кубка мира в Швецию не приехало много ведущих спортсменов. Все они готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Германии с 23 февраля по 7 марта.

Вместе с тем, завтра, 7 февраля, в Ульрисехамне состоятся гонки в командном спринте.