Вакционолог оценил вероятность заражения коронавирусом при потере обоняния Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пропавшее обоняние не всегда указывает на наличие коронавирусной инфекции. Об этом рассказал главный врач московского медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, вакцинолог Евгений Тимаков, который в беседе с kp.ru разобрал самые расхожие мифы о COVID-19.

«На самом деле, если у вас пропало обоняние, это не всегда сигнализирует о том, что в организме развивается новая коронавирусная инфекция», - заявил эксперт.

По его словам, обоняние пропадает только в 60 – 70 процентах случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом наименее данный симптом для детей.

Кроме того, как отметил специалист, потерять обоняние можно и при других инфекционных заболеваний, а также не только от них

«Для заболевания COVID-19 нет ни одного специфического симптома, который указывал бы - это точно оно. При нем врачи наблюдают совокупность симптомов», - заявил он.

Тимаков уточнил, что в случае с коронавирусом часто встречаются такие симптомы, как потеря вкуса и запаха; озноб; одышка; повышенная температура; быстрая утомляемость и общая слабость; мышечная боль; боль в горле; головная боль; расстройства желудочно-кишечного тракта, потеря аппетита; катаральные проявления (воспаления слизистой оболочки бронхов, которые вместе с воспалением слизистой дыхательных путей приводят к насморку и кашлю). При этом они появляются в разных комбинациях

Тимаков также рассказал, в чем главные отличия между гриппом и коронавирусом.