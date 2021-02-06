Причиной пожара в поселке Мосрентген стало короткое замыкание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причиной пожара в жилом доме в поселке Мосрентген, в результате которого погибли два ребенка стало короткое замыкание в одной из квартир.

«По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в квартире на втором этаже», - приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах, который отметил, что в момент возгорания в квартире никого не было, и поэтому пожар быстро распространился.

Как писал сайт kp.ru, горела одна из квартир на втором этаже на общей площади около 25 квадратных метров, а также балконы с 3 по 9 этажи. В 14:23 пожар в квартире удалось ликвидировать, в 15:04 было ликвидировано и открытое горение на балконах. В ходе работ по ликвидации пожара было спасено пять человек. Пострадали 14 человек, а погибли двое детей.