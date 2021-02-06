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Сильные лесные пожары бушуют на западе Австралии

Потушить огонь мешает сильный ветер, который увеличивает площадь возгорания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сильные лесные пожары бушуют на западе Австралии

Сильные лесные пожары бушуют на западе Австралии

Фото: REUTERS

Запад Австралии охвачен пожарами, общая площадь которых составляет около 10 тысяч гектаров. К борьбе со стихией привлечены более 300 пожарных, тушение также ведётся с воздуха. Потушить пламя мешает сильный ветер, который увеличивает площадь возгорания.

Власти Австралии эвакуировали сотни людей из опасного региона. Около тысячи человек размещены в эвакуационные центры штата Западная Австралия.

По данным экстренных служб, огнем уничтожены более 70 жилых домов, свыше тысячи зданий остались без света. Власти штата Австралии сообщили, что потерявшим жилье в огне выплатят единовременное пособие в размере 1 тысяч австралийских долларов (763 доллара США) на каждого взрослого, а также 400 австралийских долларов (305 долларов США) на ребенка.