Саакашвили предрек Украине потерю Херсона и Мариуполя после закрытия телеканалов

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине потерю ряда территорий после закрытия оппозиционных телеканалов.

По мнению политика, такой шаг украинского президента Владимира Зеленского не поможет ему остановить войну в Донбассе, а только выведет столкновения на новый этап.

«Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Будут стрелять гораздо больше», - заявил экс-глава Грузии в эфире телеканала "Украина".

Как считает Саакашвили, в результате такой политики России отойдут Мариуполь и Херсон. По его словам, Москве якобы необходим «плацдарм» в незалежной, чтобы сдержать Крым.

«Им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон. И они будут готовить основания», - заявил он.

Напомним, на Украине приняли решение о блокировке трех украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту блокировку вопиющим примером политической цензуры.