Вакцинолог рассказал, за сколько минут можно заразиться от заболевшего коронавирусом Фото: REUTERS

Главный врач московского медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с kp.ru рассказал, за сколько минут можно заразиться от заболевшего коронавирусной инфекцией.

Как отметил эксперт, длительность контакта с инфицированным человеком является одним из важных факторов, влияющих на передачу заразы. По его словам, чтобы заболеть потребуется быть близко к источнику инфекции от 4-х до 40 минут. Все зависит от восприимчивости организма. «И если вы будете в маске, то «безопасное» время для вас доходит до верхнего предела», - отметил он.

Тимаков отметил, что ношение масок действительно существенно снижает вирусную нагрузку воздействия COVID-19 на организм. Однако, даже хорошие маски при высокой герметизации в ходе исследований пропускали вирус.

«Это может быть всего лишь 5 процентов, а может быть и 50 – 60 процентов, в зависимости от качества изделия», - уточнил специалист.

При этом эксперт подчеркнул, что если расстояние между источником инфекции и воспринимающим человеком более 1,5 метра, и оба носят маски, «то риск подхватить заразу снижается практически до нуля».