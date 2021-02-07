«Серьезные изменения на клеточном уровне»: Вакцинолог ответил на миф, что «ковид - это все равно, что грипп»

Вакцинолог ответил на миф, что «ковид - это все равно, что грипп» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воспаления при коронавирусной инфекции сопровождаются серьезными изменениями на клеточном уровне и на уровне иммунитета. Об этом рассказал главный врач московского медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с kp.ru, отметив, что это отличает COVID-19 от вируса гриппа.

«Бессмысленно перестраховываться, ковид - это все равно, что грипп. Все когда-то им переболеют, что такого? Спустя год пандемии стало очевидно, что новая коронавирусная инфекция поражает не только легкие, а абсолютно все органы, вызывая мультисистемные воспаления», - сообщил специалист

Тимаков уточнил, что коронавирусная инфекция вызывает аутоиммунные осложнения, при которых иммунная система начинает убивать собственные клетки организма.

Кроме того, по словам специалиста, «коронавирус бьет по нервной системе и имеет огромное количество «шлейфов», которые требуют коррекции и реабилитации».

«Так что, ковид – заболевание намного более сложное, чем грипп», - заключил вакцинолог.

Как писал сайт kp.ru, эксперт также отметил, что ношение масок существенно снижает нагрузку воздействия Covid-19 на организм.