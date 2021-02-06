Путин посмертно наградил пилотов разбившегося в Хабаровском крае самолета

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества пилотов, погибших в авиакатастрофе в ноябре 2017 года под Нельканом в Хабаровском крае.

Как отмечено в указ российского лидера, опубликованном в субботу, 6 февраля, на сайте Кремля, награда присвоена «за мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».

Орденом Мужества посмертно нагадили второго пилота воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия «Хабаровские авиалинии» Зуева Александра Александровича и пилота-инструктора воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия «Хабаровские авиалинии» Шумакова Игоря Леонидовича.

Катастрофа произошла 15 ноября 2017 года. В тот день самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», который следовал по рейсу Хабаровск - Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. Жертвами происшествия стали шесть человек. Выжил трехлетний ребенок.