Специалист центра «Фобос» спрогнозировал потепление в Москве после 15 февраля

Специалист центра "Фобос" рассказал, когда в Москву придет потепление Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потепление в Москву придет после 15 февраля, когда ночные температуры не опустятся ниже отметки минус 15. Такой прогноз в эфире Радио «Комсомольская правда» дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус

По его словам, «с большой долей вероятности», пришедшие накануне в столицу «арктическое вторжение» будет последним.

«То есть, как говорится, простоять до середины месяца, а дальше будет легче. Уже после 15-го ночные температуры вряд ли опустятся ниже отметки минус 15 и днем будет уже около любимых вами минус 5-7», - сообщил эксперт.

Напомним, как раннее писал сайт kp.ru, в выходные и на следующей неделе погоду в Москве и Подмосковье будет определять мощный арктический циклон. По данным синоптиков, 9 и 10 февраля обещают быть самыми холодными за всю зиму. Ночная температура будет около минус 22 - 25 градусов, по области до минус 27, а в пониженных местах рельефа может быть и до минус 30. Дневная температура будет в районе минус 15-17, по области до минус 20