Иммунолог рассказал о наступлении третьей фазы пандемии Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болибок в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о наступлении третьей фазы пандемии коронавирусной инфекции, в которой, по его словам, заболеваемость пойдет на спад.

Эксперт сообщил, что сегодня растет так называемый коллективный иммунитет среди россиян. «Количество явно болевших и количество перенесших коронавирусную инфекцию в скрытой форме, оно сейчас растет, и соответственно, у нас нарастает так называемый коллективный иммунитет», - пояснил он.

По его словам, это приводит к тому, что замедляется распространение COVID-19. «То есть, труднее, так скажем, встретиться вирусоносителю с неиммунным, а заразить вирусоноситель может только неиммунного человека. Соответственно, у нас количество вновь заболевших снижается. Это, так скажем, третья фаза пандемии, когда пандемия идет на спад», - добавил специалист.

Напомним, накануне вирусолог рассказала об особенности третьей волны коронавируса в России. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов обратил внимание на случаи проникновения в страну новых штаммов. По его словам, Следующая волна пандемии COVID-19 в России будет иметь свои особенности, которые связаны с мутацией.