Врач назвал четыре симптома COVID-19, требующие срочного обращения к доктору Фото: Иван МАКЕЕВ

Наличие определённых симптомов заражения коронавирусной инфекцией нового типа говорят о необходимости незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту. Об этом рассказал главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех.

Среди главных симптомов, требующих срочного обращения к врачу, специалист назвал боль в груди, а также проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением. В общем эксперт охарактеризовал их как «любые серьёзные симптомы».

Абдех также призвал немедленно самоизолироваться при наличии любых основных симптомов заболевания коронавируса.

«При каждом из основных симптомов коронавируса, будь то кашель, потеря вкуса и обоняния, высокая температура или утомляемость, необходимо немедленно самоизолироваться», - приводит его слова издание Daily Express..

Ранее иммунолог напомнила о главных отличиях симптомов коронавируса и гриппа. Как отметила эксперт, при заражении гриппом температура до 39 градусов может держаться около шести дней, а при коронавирусе температура может оставаться повышенной до 10 или 12 дней