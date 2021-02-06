Инфекционист предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 из-за морозов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пришедшее в Москву похолодание может привести к росту числа случаев заражения коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал врач-инфекционист Николай Малышев, указав на то, что в такую погоду люди будут меньше времени проводить на улице и чаще собираться в помещениях.

«Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться. Потому что (инфекция) идет от человека к человеку. В воздухе очень мало сохраняется. А в основном это контакты между людьми», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Малышев отмтеил, что на улице людям проще сохранять социальную дистанцию, и таким образом снизить риск заражения. Эксперт также посоветовал надевать маски не только в самом транспорте и помещениях, но также заблаговременно - на входе, а также в других местах на свежем воздухе, где может быть большое скопление людей, и посоветовал по возможности лучше оставаться дома.

Напомним, в выходные и на следующей неделе погоду в столице и Подмосковье будет определять мощный арктический циклон. По данным синоптиков, 9 и 10 февраля должны быть самыми холодными за всю зиму. Как писал сайт kp.ru, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что потепление придет в Москву после 15 февраля