Сенатор Джабаров заявил, что «Северный поток-2» станет просто незаменимым для Европы Фото: REUTERS

Первый зам. председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что проект газопровода «Северный поток-2» будет завершен, поскольку этот трубопровод станет просто незаменимым для Европы.

Джабаров обратил внимание на трубопроводную систему Украины, которая была создана Советским Союзом, и практически не ремонтируется. По его словам, Западная Европа давать деньги на ремонт этого трубопровода не будет, и со временем новый газопровод станет просто незаменим для Европы.

«Трубопроводная система Украины была создана Советским Союзом. Уже 30 лет нет Советского Союза, честно говоря, а никто его не ремонтирует.... И как только на этом газопроводе, а это неизбежно, потому что есть сроки службы, начнутся серьезные поломки, «Северный поток-2» станет просто незаменимым. И тогда все разговоры о необходимости транзита через Украину для западных европейцев просто сами по себе отпадут. Я думаю, проект будет достроен до конца», - заявил он.

Джабаров также считает, что публикация Bloomberg, которая назвала «неизбежным» отказ Германии от «Северного потока - 2», является сфабрикованной. Политик отметил, что трубопровод, это «чисто коммерческий проект».

По его мнению, многие в западной Европе недовольны проектом «Северный поток-2», потому что с его вводом Германия, где уже действует «Северный поток-1», станет «крупнейшим газовым хабом». Как отметил Джабаров, «это не всем нравится». Кроме того, он указал на то, что «немцы очень прагматичный и практичный народ», который вряд ли пойдет на то, чтобы отказаться от проекта в угоду «дорогому американскому сжиженному газу».