Вакционолог рассказал, в чем главные отличия между гриппом и коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач московского медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с kp.ru рассказал, в чем заключаются главные отличия между гриппом и коронавирусной инфекцией нового типа.

По словам специалиста, спустя год пандемии «стало очевидно», что COVID-19 поражает не только легкие, но и абсолютно все органы, вызывая мультисистемные воспаления. Как пояснил эксперт, воспаления сопровождаются серьезными изменениями на клеточном уровне и на уровне иммунитета.

Кроме того, COVID-19 вызывает аутоиммунные осложнения, при которых иммунная система начинает убивать собственные клетки организма.

«SARS-CoV-2 также оказывает серьезные отсроченные последствия для здоровья, которые могут проявиться через 4 – 6 месяцев после болезни. Вплоть до инсультов и инфарктов», - рассказал вакцинолог.

Тимаков отметил, что коронавирус также бьет по нервной системе и «имеет огромное количество «шлейфов», которые требуют коррекции и реабилитации». По его словам, уже сегодня создаются специальные программы по восстановлению здоровья людей, перенесших COVID-19.

Эксперт подчеркнул, что коронавирус является заболеванием намного более сложным, чем грипп.