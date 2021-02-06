Судно «Фортуна» начало укладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Судно «Фортуна» Фото: REUTERS

Судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило морские испытания и в субботу, 6 февраля, начало укладку газопровода «Северный поток-2» в водах Дании. Об этом сообщает Nord Stream 2.

«"Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», - говорится в сообщении компании.

Напомним, 24 января судно «Фортуна» начало работы по возобновлению строительства газопровода в коридоре строительства в водах Дании. Как сообщали в Nord Stream 2, работы начались в соответствии с полученными согласованиями.

Как писал сайт kp.ru, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция Берлина по проекту «Северный поток – 2» остается неизменна. Глава немецкого правительства также сообщила о возможности найти решение по проекту вместе с Вашингтоном.