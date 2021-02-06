Медику в Сингапуре по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно сообщению, инцидент произошел 14 января в Национальном офтальмологическом центре, когда работник, ответственный за разведение вакцины, отошел во время подготовки дозы, другой работник ошибочно принял неразбавленную дозу в ампуле за готовую к введению.

Как отмечается в сообщении, ошибку удалось обнаружить спустя минуты после вакцинации, после чего сотрудника госпитализировали для наблюдения за его состоянием.

«Ошибка была обнаружена сразу же после инъекции, после чего сотрудник центра незамедлительно был госпитализирован», - говорится в заявлении центра.

Медика выписали через два дня после госпитализации. В центре продолжают следить за здоровьем сотрудника. Как сообщают, он чувствует себя хорошо.

«Внутреннее расследование показало, что случившееся стало результатом человеческой ошибки, возникшей из-за несогласованных действий персонала, который занимался вакцинацией», - говорится в сообщении.