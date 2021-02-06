Во Франции небо стало бежевым из-за ветра с песком из Сахары Фото: соцсети

В субботу, 6 февраля, небо над Альпами во Франции приобрело бежевый оттенок из-за приближающейся песчаной бури. Необычное природное явление вызвано сильным ветром сирокко, который возник из-за прохождения антициклона и принес много песка из пустыни Сахары.

Особо сильным это явление стало на востоке страны, в Альпах, в департаменте Изер. В альпийских горах даже снег стал оранжевого цвета. Отмечается, что горные лыжи с трудом скользят по такой поверхности, и покрытие их быстро портится.

Облака с песком постепенно перемещаются в сторону северных районов Франции. В Париже небо уже начало менять оттенок.

Водителям автомобилей рекомендуют не использовать дворники с обмывом, а смывать песок на автозаправках сильной струей воды. Таким образом владельцы машин смогут избежать образования множества царапин на стекле авто.

Как передает издание BFM, эксперты считают, что последствия песчаной бури будут наблюдаться в некоторых частях Франции все выходные. Кроме того, нынешние порывы ветра из Сахары отличаются горячим воздухом, и в связи с этим температура на Корсике должна в ближайшее время повыситься с 10 до 25 градусов