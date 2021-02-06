Байден позвонил безработной американке и рассказал об экономических планах

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден позвонил жительнице Калифорнии Мишель, которая в прошлом году потеряла работу из-за пандемии, и рассказал ей о своей планах введения программы стимулирующих экономику мер. Видеосюжет о телефонном разговоре размещен в Twitter американского лидера.

«Идея в том, что мы хотим (заново) открыть бизнес. Мы примем план, который предоставит людям срочную помощь, в которой они так нуждаются. Это поможет малому бизнесу открыться», - рассказал глава Белого дома женщине, которая ранее написала американскому лидеру письмо.

Байден также отметил, что американские власти собираются добиться вакцинации 100 миллионов жителей США в ближайшие 100 дней. В ответ Мишель сообщил, что записала своих родителей на прививку.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, прошедший разговор является частью программы, в рамках которой президент намерен регулярно общаться с гражданами.

Экономический план нового американского лидера в размере 1,9 трлн долларов предусматривает выделение около 400 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, а также около 1 трлн - на оказание помощи населению. Остальное должны быть направлены на стимулирование экономики.