В Москве произошла массовая драка с участием бойца Дацика и блогера Тарасова Фото: скриншот

В Москве На пресс-конференции, посвященной боксерскому турниру «Короли ринга», произошла массовая драка с участием российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан

Как уточняет телеканал РЕН ТВ в массовой драке приняли участие около десяти человек, среди них блогеры Артем Фишер и Артем Тарасов, боец Вячеслав Дацик, боксер Михаил Кокляев, а также друзья и тренеры участников шоу. у Дацику, что, просмотрев его бои, считает его «мешком» и не понимает, что тот «забыл в этом спорте». На такое заявление ответил тренер бойца Артем Лысый

«Ты сам боец вообще?!» - заявил он и дернул ногой в сторону блогера, после чего завязалась потасовка.

Sport24 сообщает, что через некоторое время уже сам Дацик возобновил конфликт, схватив задававшего вопрос Фишера за горло.

Для того чтобы остановить драку, в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции, которые вывели нарушителей порядка из зала.