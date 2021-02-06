Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали на Байкале

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали на озере Байкал Фото: REUTERS

В субботу, 6 февраля, на озере Байкал зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5.Об этом говорится на сайте Байкальского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в Кабанском районе Бурятии. Толчки от 4 до 6 баллов ощущались в 25 населенных пунктах республики Бурятия, а также в соседней Иркутской области. В Иркутске интенсивность толчков оценивалась в 3 балла.

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября в Иркутской области произошло мощное землетрясение, интенсивность которого в эпицентре составила 8 баллов, В самом городе интенсивность толчков составляла 5-6 баллов. По данным ГУ МЧС, пострадавших не было. За ночь природное явление ощутили на себе жители 12 районов и граждане в четырех районах Республики Бурятия. Очевидцы сообщали, что прокатилось две волны толчков, из которых первая была наиболее сильной. В Иркутске ввели режим повышенной опасности.