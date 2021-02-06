Столицей Тотального диктанта в 2021 году объявлен Якутск Фото: Олег ЗОЛОТО

Столицей Тотального диктанта в 2021 году объявлен Якутск. Об этом сообщил писатель Дмитрий Глуховский в ходе онлайн-трансляции финала конкурса по выбору столицы проекта.

Якутск получил большинство голосов жюри, опередив Ярославль, Рязань, Саранск, Салехард, и Томск. К нему переходит право называться столицей Тотального диктанта. В прошлом году этой столицей был Санкт-Петербурга.

Глуховский является автором текста для Тотального диктанта в 2021 году, и писатель приедет в город-победитель Якутск 10 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта.

Кроме того, в Якутске организуют дополнительную студию онлайн-марафона Тотального диктанта, из которой будет вестись трансляция на весь мир. Как ранее сообщил Глуховский, его текст будет посвящен теме наследия и самореализации женщин.