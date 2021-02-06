В РПЦ считают, что требовать деньги за религиозные услуги в храмах недопустимо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Требование священниками Русской православной церкви с прихожан оплаты за проведение обрядов и таинств является недопустимым. Такое заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), отметив, что требование денег за религиозные услуги напрямую нарушает распоряжения патриарха Кирилла.

Как заявил митрополит, церковь не может торговать благодатью, а также не может оказывать религиозные услуги за деньги.

«Церковь, существуя на пожертвования, не должна устанавливать какую-то фиксированную сумму за ту или иную религиозную услугу. В некоторых приходах существуют рекомендуемые суммы», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит Волоколамский Иларион уточнил, что если в храме есть прейскурант, то это нарушает священноначалие православной церкви.

«Если вы придете в храм и скажете, что хотите креститься, но у вас нет денег, то вас покрестят», - добавил он, порекомендовав прихожанам жаловаться на требование оплаты за совершение религиозных услуг в храмах.