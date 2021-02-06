Этери Тутберидзе после проката Валиевой: "Мы вместе исполняем все элементы, набираем скорость"

Этери Тутберидзе рассказала о том, что чувствует во время командного турнира по фигурному катанию. В двух командах, которые спорят за победу в "Мегаспорте" есть немало ее воспитанниц. И вот, после того, как завершила свой прокат Камила Валиева, Тутберидзе поделилась своими эмоциями:

- Мы вместе исполняем все элементы, вместе набираем скорость, поднимаемся, держимся, выезжаем, - сказала Этери Георгиевна Алексею Ягудину в эфире Первого канала.

При этом, она сказала, что у нее нет каких-то талисманов или манипуляций, которые придают ей уверенность:

- Хорошие тренировки, как правило, влекут за собой хорошие прокаты.

Говоря же в целом об атмосфере этих соревнований, которые впервые организованы в нашей стране, Этери Тутберидзе отметила:

- Это еще и смотр нервов в преддверии Олимпийских игр, умения такого командного единения.

До Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине, остается чуть больше года. Так что все старты для фигуристов сейчас важны. Завтра, 7 февраля, в Москве пройдет второй день соревнований командного турнира. Фигуристы обеих команд покажут свои произвольные выступления. Пока что в лидерах команда Загитовой.