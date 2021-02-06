Бьорндален поддел наших биатлонистов: удивлюсь, если русские выиграют медали на чемпионате мира

Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 10 по 21 февраля в словенском городе Поклюка пройдет чемпионат мира по биатлону. Накануне старта этого турнира восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, оценивая шансы команд перед турниром, сказал, в кого верит на предстоящих соревнованиях больше всего.

- Если говорить про имена, то высокие шансы на победу у братьев Йоханнеса и Тарьея Бе. Стурла Холм Легрейд очень силен в этом сезоне — он показывает лучшую стрельбу. Йоханнес Дале тоже, пожалуй, имеет шансы на медали, - сделал прикидки относительно своих соотечественников известный спортсмен.

Говоря же о других командах, он прошелся по многим. И сказал отдельно, что в личных гонках не рассчитывает увидеть хорошее выступление русских:

- Если говорить о других странах, то это, наверное, Арнд Пайффер, Эрик Лессер, Себастьян Самуэльсон и Лукас Хофер. Российские спортсмены, пожалуй, тоже могут что-то выиграть. Я думаю, что они могут неплохо выступить в эстафетах. Если они завоюют медали в индивидуальных гонках, то я, скорее, удивлюсь.

Однако тут же "обезопасил" себя от конфузов, сказав, что на таких турнирах, как чемпионат мира по биатлону, могут произойти сюрпризы. И даже назвал тот вид программы, в котором может повезти нашим:

- Чемпионат мира — это всегда сюрпризы. Я бы рассчитывал, наверное, на масс-старт. Да, им будет непросто, но почему нет, - сказал Бьерндален в интервью olympicchannel.com.

Турнир в Поклюке начнется 10 февраля с соревнований в смешанной эстафете.