Фигуристка Медведева высказалась о своей работе в роли тренера в будущем

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве в субботу, 6 февраля, прошел первый день командного турнира по фигурному катанию на Кубок Первого канала. Команда "Красная машина", в которой капитаном является Алина Загитова, лидирует - 931,41 против 912,92 балла. Капитан команды "Время первых" Евгения Медведева, которая уже больше года нигде не выступала на официальных стартах, сделала неожиданное заявление о своем будущем:

- По поводу тренерской карьеры определенно да, хочу попробовать себя в тренерской карьере. В моей жизни было около пяти крупных семинаров, мне нравится работать с детьми, я вижу отдачу и результат даже за несколько часов работы со спортсменом, - говорит Женя.

При этом, двукратная чемпионка мира даже по ходу своей речи нашла в себе черты будущего наставника, оценив шансы перейти в эту роль

- Возможно, у меня есть тренерская черта объяснить, показать, психологически надавить или разгрузить. Посмотрим, может, я и ошибаюсь, на 80 процентов тренерская работа - это я, - приводит слова Евгении Медведевой ТАСС.

Завтра, 7 февраля, в Москве пройдет второй день командного турнира.