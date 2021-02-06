Вирусолог спрогнозировал сокращение пандемии до минимума в России к апрелю-маю Фото: Светлана Макеева

Пандемия коронавирусной инфекции может сократиться до минимума к апрелю - маю. Такого прогноз дал вирусолог Георгий Викулов.

«К апрелю-маю проявления пандемии могут сократиться до минимума, мы вернёмся к состоянию, близкому до пандемии», - сообщил эксперт в эфире НСН.

Как отметил Викулов, на сегодняшний день в российских городах-миллионниках замедлилось распространение коронавирусной инфекции, и ситуация может измениться в лучшую сторону уже в марте.

При этом специалист отмечает, что пока рано расслабляться, поскольку в России вакцинировалось еще небольшое количество людей, кроме того, у них не сформировался коллективный иммунитет.

Напомним, накануне аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болибок рассказал о наступлении третьей фазы пандемии коронавирусной инфекции, в которой, по его словам, заболеваемость пойдет на спад. Он указал на то, что сегодня растет так называемый коллективный иммунитет среди россиян.