Евгения Медведева продолжит восстановление после коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двукратная чемпионка мира по фигурном катанию Евгения Медведева после первого дня Кубка Первого канала сделала неожиданное заявление о состоянии своего здоровья. В конце 2020 года она переболела коронавирусом, из-за чего ей пришлось пропустить немало тренировочных дней. И постепенно она вновь начала не так давно обретать силу, катаясь в "Хрустальном". Но теперь после турнира в "Мегаспорте" ей вновь предстоит долечиваться - последствия коронавируса дали о себе знать:

- Что касается здоровья, то не входило в мои планы говорить об этом. Ведь это не личный турнир. Но скажу так – плюс-минус. После завершения этого турнира мне, к сожалению или счастью, опять придется уйти на восстановление.

Сама же фигуристка пока что даже не может точно сказать, как скоро она сможет вновь нормально тренироваться и вернуться в строй. Она просто сказала общие добрые слова для всех:

- Сколько это продлится – пока не могу сказать, и не хочу заострять на этом внимание. Хочу пожелать здоровья, терпения и выдержки тем, кто переболел коронавирусом. Берегите себя. Болезнь дает о себе знать в течение нескольких месяцев, - приводит слова Евгении Медведевой ТАСС.

Напомним, что последний на данный момент официальный турнир для Медведевой - это чемпионат России 2020, который прошел в конце 2019 года в Красноярске. Жене пришлось сняться с произвольной программы после того, как у нее возникли проблемы с ботинками во время выступления в короткой программе того турнира.