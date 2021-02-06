Двое украинских военных погибли при взрыве в Донбассе Фото: REUTERS

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе Марьинки в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще один пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил

В сообщении отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

«От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении, опубликованной на странице Facebook пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

Как сообщается в посте, подрыв произошел во время выдвижения военных на позиции. Кроме того, штаб заявляет об огнестрельном ранении еще одного украинского военнослужащего возле поселка Пески.

О произошедшем сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.