Ученые обнаружили причину мутации коронавируса в способе его лечения плазмой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Великобритании обнаружили причину мутации коронавирусной инфекции в одном из способов его лечения. Речь идет о переливании плазмы крови.

Как сообщает Bloomberg, специалисты считают, что плазма крови, полученная от перенесших коронавирус пациентов, могла стать достаточным влиянием на вирус, чтобы заставить его мутировать. Результатом изменений SARS-CoV-2 эксперты назвали меньшую восприимчивость инфекции к антителам иммунной системы, которые обычно борются с вирусом.

Для проведения исследования специалисты 102 дня наблюдали за больным COVID-19, ранее перенесшим рак. В первое время ему давали препарат ремдесивир. Как отметили ученые, после этой терапии вирус не претерпел существенных изменений.

После этого его стали лечить с помощью плазмы крови, и на этом этапе коронавирус в организме пациента стал изменяться, включая мутации в ключевом «белке-шипе», который COVID-19 использует для заражения здоровых клеток.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», - заявил профессор клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.

Как уточнили специалисты, лечение плазмой не нанесло вреда пациенту, но при этом оно и не оказало никакого полезного эффекта на организм.